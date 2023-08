Der taiwanesische Chipkonzern TSMC will ein Halbleiterwerk in Dresden errichten. Die Investitionssumme soll bei mehr als zehn Milliarden Euro liegen, wie das Unternehmen bekannt gab. Das Werk soll gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP gebaut werden, die jeweils zehn Prozent der Anteile am Joint Venture erhalten sollen. TSMC ist der größte Chipauftragsfertiger der Welt, er erhält entsprechend 70 Prozent.