Milliardenbetrug bei Malaysias Staatsfonds USA ermitteln gegen Deutsche Bank

1MDB, der Name des Staatsfonds Malaysias, sagte noch vor ein paar Jahren selbst Finanzexperten wenig. Inzwischen ist das anders: Die Abkürzung - sie steht für "1Malaysia Development Berhad" - ist inzwischen zur Chiffre geworden für einen der größten Betrugsskandale der Finanzgeschichte.

Hauptbeschuldigter ist ein Malaysier namens Jho Low. "Billion Dollar Whale", diesen Spitznamen haben Autoren eines in den USA zu dem Fall erschienenen Buchs dem mutmaßlichen Betrüger Low gegeben - in Anlehnung an die Milliardensummen, die Low für seinen luxuriösen Lebenswandel abgezweigt haben soll (die Hintergründe des Falls hat unser Korrespondent in New York hier aufgeschrieben).

Nun gerät offenbar auch die Deutsche Bank in den Strudel des Skandals. Das US-Justizministerium hat einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Finanzskandal gegen die Deutsche Bank eingeleitet.

Die Behörde prüfe, ob das Unternehmen durch seine Arbeit für den Fonds gegen Korruptions- und Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen habe. Die Deutsche Bank gab an, sie kooperiere mit den Behörden und sei von 1MDB in die Irre geführt worden.

Goldman Sachs ist schon länger im Visier der Ermittler

Bis zu drei Milliarden Dollar sollen nach Angaben von malaysischen und US-Justizbehörden zwischen 2009 und 2014 veruntreut worden sein, unter anderem von Low und malaysischen Spitzenpolitikern. Wichtige Bankgeschäfte für den Fonds wickelte die US-Investmentbank Goldman Sachs ab, gegen die Ermittlungen in den USA eingeleitet worden sind.

Die Deutsche Bank wiederum hatte dem Staatsfonds laut "Wall Street Journal" noch 2014 bei der Beschaffung von 1,2 Milliarden Dollar geholfen - als es bereits Bedenken wegen der Leitung und der Finanzdaten von 1MDB gegeben habe. Die Ermittlungen gegen die Deutsche Bank wurden laut dem Bericht vom ehemaligen Goldman-Sachs-Banker Tim Leissner unterstützt, der sich in dem Skandal schuldig bekannte.

Die Staatsanwaltschaft interessiert sich demnach für eine frühere Kollegin Leissners, eine ehemalige Mitarbeiterin der Deutschen Bank im Asien-Pazifik-Raum. Der Zeitung zufolge verließ sie das Geldinstitut vergangenes Jahr, nachdem herauskam, dass sie in Verbindung zu einem malaysischen Investor stand, der eine zentrale Rolle in dem Skandal spielte.

Die lange Reihe der Probleme der Bank in den USA

Die Deutsche Bank steckt in den USA bereits wegen verdächtiger Transaktionen beim Familienunternehmen von Jared Kushner, dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, in Schwierigkeiten. Die Bank wird verdächtigt, interne Berichte über fragwürdige Geldflüsse auf Konten von Kushner-Firmen und aus dem Trump-Konzern zurückgehalten zu haben.

Deutschlands größtes Geldinstitut hatte am Sonntag eine umfassende Neuaufstellung des Konzerns beschlossen. Im Zuge dessen sollen bis 2022 rund 18.000 Stellen wegfallen - bereits am Montag erhielten die ersten betroffenen Mitarbeiter ihre Kündigungen.