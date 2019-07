Der japanische Hello-Kitty-Hersteller Sanrio muss wegen illegaler Geschäftspraktiken eine Strafe in Höhe von 6,2 Millionen Euro bezahlen. Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Wettbewerbshüter sehen es als erwiesen an, dass das Unternehmen grenzüberschreitende Verkäufe von Hello-Kitty-Produkten im Europäischen Wirtschaftsraum von 2008 bis 2018 durch unerlaubte Klauseln in Verträgen mit Lizenznehmern beeinträchtigte.

"Mit dem heutigen Beschluss wird bestätigt, dass Händler, die lizenzierte Produkte verkaufen, nicht daran gehindert werden können, Produkte in einem anderen Land zu verkaufen", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Verbraucher, die eine Hello-Kitty-Tasse oder ein Spielzeug der Marke Chococat kaufen, kämen nun in den vollen Genuss einer der wichtigsten Vorteile des Binnenmarkts, sagte Vestager: "der Möglichkeit, in ganz Europa nach den besten Angeboten zu suchen".

Sanrio hat die Verstöße anerkannt und mit der EU-Kommission kooperiert. Die Strafe ist deshalb um 40 Prozent reduziert worden.