Der französische Konzern TotalEnergies steigerte den Gewinn im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 43 Prozent. Das Unternehmen kündigte an, alle Beschäftigten würden einen Bonus in Höhe eines Monatsgehalts bekommen.

Forderung nach Übergewinnsteuer

Ihre milliardenschweren Gewinne machen die Ölmultis aber zur Zielscheibe für die Politik: Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte dem Sender BFM Business, der hohe Gewinn erlaube es, den Autofahrern in Frankreich einen Rabatt zu zahlen und die Löhne der Beschäftigten anzuheben. In Frankreich wird auch wie in vielen anderen Staaten über eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne diskutiert.