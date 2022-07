»Ich denke, dass dieses Zahlungssystem bald in Iran aktiviert wird«, wurde Safari zitiert. Wegen internationaler Sanktionen sind Iran und Russland beide vom internationalen Zahlungsverkehr weitgehend ausgeschlossen. Geschäftsleute müssen für Investitionen in Iran oft hohe Summen an Bargeld mitbringen.

Alternative zu SWIFT geplant

Damit ist Iran das jüngste Land, das die russische Alternative zu Visa und Mastercard einführt. Auch Südkorea und Kuba akzeptieren seit kurzem Mir, was auf Russisch sowohl »Frieden« als auch »Welt« bedeutet. Die Vereinigten Arabischen Emirate beabsichtigen ebenfalls, die Karte bald zu akzeptieren. Die Karten funktionieren auch in den beliebten Reisezielen Türkei und Vietnam sowie in einigen ehemaligen Sowjetrepubliken.