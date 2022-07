»Kollegen mit Polizeischutz vom Gate geführt« Mitarbeiter schreiben Brandbrief an Lufthansa

Die Arbeitnehmervertreter sehen das Verhältnis zum Konzernvorstand als belastet an, spätestens seit vom Vorstand ausgesprochenen Kündigungsandrohungen. Der Vorstand verfolge eine Personalpolitik, die auf einen gegenseitiges Ausspielen der Beschäftigtengruppen angelegt sei, heißt es.

Auch rächt sich in den Augen der Arbeitnehmervertreter nun, dass Programme zum freiwilligen Ausscheiden aus dem Konzern aufgelegt wurden. Den Unterzeichnern zufolge hätten allein gut 380 Piloten und Pilotinnen ein solches Angebot angenommen. Diese fehlten nun, um das lukrative Sommergeschäft zu stemmen. Auch in der Kabine mangele es an Mitarbeiter. So gebe es nach zwei Freiwilligenprogrammen nicht mehr ausreichend Purser für die Abdeckung von Krankheitsfällen – andere Flugbegleiter müssten einspringen.