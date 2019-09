Mietwagen-Knappheit Mobilitätsdienstleister schickt Taxis

Der Mobilitätsdienstleister Free Now muss aufgrund knapper Mietwagen auf Taxis zurückgreifen. Hintergrund ist der neue Service "Ride", den das bis vor kurzem unter dem Namen MyTaxi operierende Unternehmen in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München anbietet.

Dabei wird, wie etwa auch bei Uber in Deutschland, ein lizenzierter Mietwagen samt Fahrer gebucht. Die Preise für eine Fahrt liegen unter denen eines Taxis. Um in Stoßzeiten die Wartedauer für die Fahrgäste gering zu halten, schickt Free Now in Hamburg und Frankfurt auch Taxis los, wenn gerade kein Mietwagen verfügbar ist.

Free Now subventioniert die Touren

Weil Taxifahrer an die Tarifpflicht gebunden sind, übernimmt Free Now, das zu Daimler und BMW gehört, die Differenz und subventioniert damit die Touren. Die Kunden zahlen den niedrigeren Preis, der Taxifahrer bekommt, was auf der Taxiuhr steht. Free Now teilt mit, das Ride-Angebot werde "sehr gut" angenommen. In Berlin habe man binnen einer Woche ein Buchungsplus von 30 Prozent verzeichnen können.

Manche Taxifahrer kritisieren, dass sich Free Now mit "Ride" teilweise vom Taxigeschäft distanziere. Free Now sieht das anders. Zusätzlich zum Wachstum bei dem neuen Angebot steige auch die Zahl der klassischen Taxifahrten. Das zeige, "dass es genug Touren für beide Produkte" gebe und man mit Ride "eine komplett neue Zielgruppe" anspreche.

Neben dem "Ride"-Service gibt es bei Free Now auch das Angebot "Match". Hier werden Taxi-Touren, die in die gleiche Richtung gehen, gebündelt und mehrere Menschen teilen sich unter Umständen ein Taxi.

Volkswagen experimentiert in Hamburg mit einem ähnlichen Modell: Dafür nutzt der Konzern bei seiner Tochter Moia Elektrofahrzeuge auf Basis des VW Crafter. Auch Konkurrenten wie CleverShuttle arbeiten nach diesem Prinzip. Uber betreibt etwa in den USA ein vergleichbares Angebot unter den Namen Uber Pool und Express Pool.