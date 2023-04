Zwar sei auf den ersten Blick nachvollziehbar, dass sich in der Heiz- und Klimatechnik große Möglichkeiten auf dem Weltmarkt ergeben, sagte Gewerkschafter Schindehütte. »Aber wir wissen gerade noch zu wenig, um den möglichen Verkauf bewerten zu können.«

Viessmann hatte wegen der rasant steigenden Nachfrage seit Monaten versucht, die Investitionen für den Hochlauf der Wärmepumpen-Produktion zu stemmen. Dafür sei eine Milliarde Euro nötig. »Zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten müssen zusätzlich finanziert werden«, hatte das Unternehmen im Februar erklärt. Viessmann prüfe dazu verschiedene Möglichkeiten, etwa die Begebung einer Anleihe oder einen EU-Kredit. Nun suchen die Familieneigentümer, deren Vermögen das manager magazin zuletzt auf vier Milliarden Euro schätzte, offenbar in einem Verkauf des Kerngeschäfts ihr Heil.

Die Transaktion, über die das »Wall Street Journal« zuerst berichtet hatte, könnte noch in dieser Woche offiziell werden. Einem Insider zufolge bekommt die Familie den Kaufpreis zum Teil in Aktien, zum Teil in bar. Viessmann wollte sich zu den Informationen nicht äußern.

Das 1917 von Johann Viessmann gegründete Unternehmen hat im vergangenen Jahr den Umsatz nach eigenen Angaben um 19 Prozent auf vier Milliarden Euro gesteigert, gut die Hälfte davon wurde im Ausland erwirtschaftet. Rund 85 Prozent des Umsatzes stammen aus der Klimatechnik, zehn Prozent aus der Kühltechnik etwa für Supermärkte oder Krankenhäuser. Sowohl der Vorstandsvorsitz (Max Viessmann) als auch der Verwaltungsrats-Chefposten (Martin Viessmann) sind in Familienhand. Viessmann beschäftigt 14.500 Mitarbeiter.

Carrier-Aktie erholt sich

Das Unternehmen Carrier aus dem US-Staat Florida gilt als Erfinder der modernen Klimaanlage und wurde 1902 gegründet. Der Konzern beschäftigt 52.000 Menschen und erlöste im vergangenen Jahr 20,4 Milliarden Dollar. 60 Prozent des Umsatzes entfielen auf Nord- und Südamerika. Das Unternehmen verfügt in Europa über drei Produktionsstätten in Frankreich und Spanien. 2004 hatten die Amerikaner die Kältetechnik der damaligen Linde AG übernommen, später aber die Fertigung in Deutschland eingestellt.

Am Dienstag erholte sich die Carrier-Aktie an der New Yorker Börse leicht; am Montag hatte sie nach Bekanntwerden der Pläne mehr als sieben Prozent verloren. Damit ist Carrier aber immer noch 35 Milliarden Dollar wert.