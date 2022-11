Dem Unternehmen »gehen die Bestände aus« für einige Top-Champagner-Sorten, sagte der Topmanager Philippe Schaus in einem Interview der auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierten Agentur »Bloomberg«. Intern sei man im Unternehmen bereits dazu übergegangen, die derzeitige Phase als »Roaring Twenties« zu bezeichnen. So wurden in den USA ursprünglich die »Goldenen Zwanzigerjahre« des vergangenen Jahrhunderts genannt, die ebenfalls von Krisenvorzeichen, aber auch von wilden Luxus-Partys der Oberklasse geprägt waren. Den Stoff dazu will Moët trotz Engpässen auch in Zukunft verlässlich liefern: Im neuen Jahr werde man das durch die hohe Nachfrage ausgedünnte Angebot wieder auffüllen, so Schaus.