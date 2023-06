Rohstoffkonzern Monaco Resources Warum ein Nachwendebetrüger jetzt wieder Investoren aufschreckt

Weil er in den Neunzigern Millionensubventionen in Sachsen-Anhalt missbrauchte, saß Valentin Fischer im Gefängnis. Unter anderem Vornamen hat er viel Geld für einen Konzern in Monaco eingesammelt. Nun gibt es wieder Zweifel.