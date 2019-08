Der US-Spielzeughersteller Hasbro wird das britisch-kanadische Fernseh- und Filmproduktionsunternehmen Entertainment One (eOne) übernehmen und will damit sein Geschäft im lukrativen Unterhaltungsmarkt für Kleinkinder verstärken. Die beiden Firmen einigten sich auf einen Preis von vier Milliarden US-Dollar, teilte Hasbro mit.

Hasbro ist bekannt für das Spiel Monopoly, stellt aber auch die Power-Ranger-Figuren und Nerf-Spielzeugwaffen her. Der Spielzeughersteller stößt mit Zukäufen kleinerer Firmen und Kooperationen mit großen Studios immer mehr auch in die Produktion von TV-Serien und Filmen vor, um dann entsprechende Spielzeugfiguren und Werbeartikel herzustellen. So verkauft es inzwischen auch Figuren zu den "Avengers"-Filmen.

Zu den eOne-Produktionen gehört unter anderem die erfolgreiche Zeichentrick-Kinderserie Peppa Pig, die auf Deutsch Peppa Wutz heißt. Die weltweit ausgestrahlte Serie handelt von den Abenteuern des Schweinemädchens Peppa und ihres Bruders George. Sie macht den Großteil der Umsätze von Entertainment One aus. Darüber hinaus vertreibt eOne auch Serien und Filme für Erwachsene wie die bekannte Zombie-Serie The Walking Dead.

Die Übernahme des britischen Produktionsunternehmens befeuerte im Vereinigten Königreich Ängste vor einem Ausverkauf von börsennotierten Unternehmen, die wegen des stark gefallenen Pfund-Kurses für ausländische Käufer attraktiver geworden sind. So wurden in den vergangenen Monaten die Pub-Kette Greene King, der Lieferdienst Just Eat und der Betreiber von Touristenattraktionen Merlin Entertainment an internationale Interessenten verkauft.