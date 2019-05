Neuer juristischer Ärger für Bayer und seine umstrittene US-Tochter Monsanto: Der Landkreis Los Angeles wirft Monsanto vor, vor Jahrzehnten Umweltschäden angerichtet zu haben - und hat in Kalifornien eine entsprechende Klage eingereicht. Das Unternehmen müsse sich an den Kosten für die Säuberung von Dutzenden mit PCB-Chemikalien verseuchten Gewässern beteiligen und Schadensersatz zahlen, fordern die Kläger.

Bayer teilte auf Nachfrage mit, die Klage noch zu prüfen. Man gehe aber davon aus, dass die Vorwürfe haltlos seien. Der Konzern kündigte an, sich energisch verteidigen zu wollen. Monsanto habe die PCB-Produktion vor mehr als 40 Jahren freiwillig gestoppt. Davor sei es an diverse Abnehmer aus der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe verkauft worden, die es für verschiedene Zwecke verwendet hätten. Unter den damaligen Kunden sei auch die US-Regierung gewesen.

Die Kläger werfen Monsanto vor, jahrzehntelang verheerende Folgen der toxischen Schadstoffe für Natur und Lebewesen verschwiegen zu haben. Das Unternehmen sei von 1935 bis 1977 der einzige Hersteller von Polychlorierten Biphenylen (PCB) in den USA gewesen. 1979 wurde die Chemikalie dort verboten.

Bayer hatte Monsanto im vergangenen Jahr für eine Rekordsumme von 63 Milliarden Dollar gekauft. Der US-Konzern steht bei Umweltschützern seit Jahren in der Kritik, weil er einer der führenden Anbieter gentechnisch veränderten Saatguts sowie glyphosathaltiger Unkrautvernichtungsmittel ist. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Bayer weist das zurück.

Zuletzt war außerdem bekannt geworden, dass Monsanto jahrelang über seine Kritiker akribisch Buch geführt hatte. Allein für Deutschland sollen rund 300 Namen von Politikern, Umweltschützern und Journalisten gelistet gewesen sein.

In den Glyphosat-Prozessen sind es mittlerweile drei Niederlagen, die das Management um Bayer-Chef Werner Baumann zu erklären hat (sehen Sie hier das Bayer-Desaster in einem Chart). Im jüngsten Gerichtsprozess ging es um eine Schadensersatzforderung von rund zwei Milliarden Dollar.

Bayer bestreitet, dass mit Glyphosat bei richtiger Anwendung Gesundheitsgefahren verbunden sind, und verweist auf zahlreiche wissenschaftliche Studien. Der Konzern hofft zudem auf günstigere Urteile von Berufungsrichtern in den nächsten Instanzen. Allerdings dürfte der Druck angesichts von mittlerweile 13.400 Klagen in den USA wachsen, außergerichtliche Einigungen in Betracht zu ziehen.