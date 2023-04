Stellungnahmen der beiden betroffenen Unternehmen lagen am späten Abend zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Tass hatte gemeldet, das Dekret sei eine Reaktion auf die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte im Ausland.

Erdgas-Importeur Uniper war durch den Lieferstopp Russlands im Zuge des Ukrainekriegs in eine Schieflage geraten. Der Konzern musste vom Staat mit Milliardenhilfen vor einer Pleite bewahrt werden. Der Bund übernahm Uniper schließlich. Das Unternehmen hatte bereits vor dem Krieg einen Verkauf seiner russischen Kraftwerkstochter Unipro in die Wege geleitet. Uniper hat die Beteiligung von 83,7 Prozent mit 4,4 Milliarden Euro abgeschrieben. Im Februar hieß es, sie stehe nach der Entkonsolidierung noch mit einem Euro in den Büchern.