Pfizer und Biontech sind bereits mit mehreren Klagen anderer Unternehmen konfrontiert, die behaupten, der Impfstoff der Partnerschaft verletze ihre Patente. So hat unter anderem das deutsche Unternehmen Curevac im Juli ebenfalls eine Klage gegen Biontech in Deutschland eingereicht.

Pfizer/Biontech haben erklärt, dass sie ihre Patente mit Nachdruck verteidigen werden.

Moderna wiederum wurde auch in den Vereinigten Staaten wegen Patentverletzung verklagt und befindet sich in einem laufenden Streit mit den US-amerikanischen National Institutes of Health über die Rechte an der mRNA-Technologie.