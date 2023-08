Autofans und Aktivisten der Letzten Generation treffen bislang vor allem dann aufeinander, wenn sich Letztere vor den Wagen Ersterer festgeklebt haben. Nun haben sich prominente Autovertreter jedoch überraschend gesprächsbereit an Mitglieder des Protests gewandt. Der Verband der Automobilindustrie und damit so etwas wie die oberste Lobby des motorisierten Individualverkehrs in Deutschland hat die Gruppierung zur Auto- und Verkehrsmesse IAA in München eingeladen.