Naturkatastrophen werden auch für die Versicherungen zunehmend teuer: Von den 270 Milliarden Gesamtschaden waren rund 120 Milliarden versichert. »Wir haben so etwas wie eine neue Normalität mit hundert Milliarden jährlichen Schäden für die Versicherungswirtschaft«, sagte Ernst Rauch, Leiter der Geoforschung bei der Munich Re. »Wir haben in der jüngeren Vergangenheit fünfmal diese Grenze überschritten. In Zukunft werden wir die hundert Milliarden immer häufiger erreichen oder überschreiten.«