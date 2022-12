Tesla-Chef Elon Musk will in den nächsten zwei Jahren keine weiteren Aktien des Elektroautobauers verkaufen. In einem Audio-Chat bei Twitter Space sagte Musk, er gehe davon aus, dass die Wirtschaft im nächsten Jahr in eine »ernsthafte Rezession« schlittere und die Nachfrage nach Autos gering sein werde. Musk hatte in der Vergangenheit schon häufiger angekündigt, keine weiteren Tesla-Aktien zu verkaufen, tat es dann aber doch.