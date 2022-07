Mutmaßlicher Cum-Ex-Betrug Deutscher Banker auf Mallorca gefasst

Bei dem nun Festgenommenen handelt es sich um en ehemaligen Geschäftsführer einer inländischen Tochtergesellschaft einer ausländischen Bank mit Sitz in Frankfurt. Zuletzt war der 56-Jährige in den Niederlanden gemeldet. Er wurde von der spanischen Kriminalpolizei festgenommen. Zuvor hatten Zielfahnder des Bundeskriminalamts (BKA) den Mann ausfindig gemacht. Die deutsche Generalstaatsanwaltschaft will nun seine Auslieferung nach Deutschland erreichen.

Die Cum-Ex-Geschäfte haben in den vergangenen Jahren nicht nur wegen des zweistelligen Milliardenschadens Schlagzeilen gemacht, sondern auch wegen der Rolle, die Olaf Scholz (SPD) dabei mutmaßlich spielte (mehr Hintergründe dazu finden Sie hier).