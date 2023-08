»Wir sind zutiefst besorgt über die neuesten Entwicklungen in Myanmar und sehen zunehmende Herausforderungen, unsere Geschäftstätigkeit gemäß unseren Standards und Anforderungen zu bewältigen«, teilte das Unternehmen laut Reuters mit. Konkret gehe es um 20 mutmaßliche Fälle von Arbeitsmissbrauch in Bekleidungsfabriken in Myanmar, so H&M demnach.

Machtübernahme durch Militärjunta

Die in einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) genannten Fälle würden von dem lokalen H&M-Team und in enger Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen kontrolliert und bei Bedarf behoben, teilte das Unternehmen mit. Es ist weltweit Nummer zwei hinter der Zara-Mutter Inditex.