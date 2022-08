Die Debatte über die Gehaltsstruktur in der Führungsriege reiht sich ein in zahlreiche Vorwürfe der Vetternwirtschaft, denen sich Schlesinger ausgesetzt sieht. Sie war seit 2016 Intendantin und wurde am Montag vom Rundfunkrat abberufen, nachdem sie selbst rund eine Woche zuvor vom Amt als Intendantin des RBB zurückgetreten war. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf, Schlesinger sowie gegen den Ehemann und Ex-»SPIEGEL«-Journalist Gerhard Spörl wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme.

Anwaltskanzlei arbeitet den Fall auf

Eine externe Anwaltskanzlei arbeitet den Fall auch auf, Ergebnisse werden erst in einigen Wochen erwartet. Zu den Vorwürfen zählen unter anderem umstrittene Beraterverträge für ein auf Eis gelegtes RBB-Bauprojekt sowie ein teurer Dienstwagen mit Massagesitzen.