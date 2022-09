Mittlerweile hat sich Vorstandschef Nikolai Setzer zu der Affäre geäußert. »Wir sind in unserem Unternehmensbereich ContiTech in der Produktion von Schläuchen und Leitungen den Anforderungen nicht gerecht geworden«, räumte Setzer in einem Statement ein. Es gehe nun darum, Vertrauen zurückzugewinnen.