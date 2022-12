Nach nur zwei Monaten gibt es beim kriselnden Dialysekonzern Fresenius Medical Care den nächsten Wechsel an der Unternehmensspitze. Carla Kriwet habe ihren Chefposten »wegen strategischer Differenzen« niedergelegt, teilte die Tochter des Medizinkonzerns Fresenius am späten Montagabend mit. Von diesem Dienstag an übernehme die bisherige Finanzchefin Helen Giza die Unternehmensleitung. Sie führe das Finanzressort weiter, bis ein Nachfolger gefunden sei. Für die FMC-Aktie ging es am Dienstagmorgen über ein Prozent abwärts.