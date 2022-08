Merz mahnte zudem Ausgewogenheit in der Berichterstattung an. Dazu gehöre eine klare Trennung zwischen Nachricht und Kommentar. »Hier bräuchte es mehr journalistische Verantwortung und weniger politische Gesinnung.« Das Gendern in den Sendungen lehnt er ab: »Weder einzelne Sprecher noch Kommentatoren und Moderatorinnen haben das Recht, von den allgemein anerkannten Regeln des Gebrauchs der deutschen Sprache abzuweichen.«