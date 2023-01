Nach Shortseller-Bericht Reichster Mann Asiens verliert Milliarden

Mit einem Nettovermögen von 97,6 Milliarden Dollar ist Gautam Adani noch immer der reichste Mann Asiens. Sein Unternehmen baut Kohlekraftwerke und Windräder, kontrolliert Häfen und Minen. Und doch bröckelt es seit vergangenem Mittwoch im großen Adani-Reich. Allein am Freitag verloren die Aktien von Adani Enterprises fast 20 Prozent an Wert. Damit summierten sich die Verluste des Finanzkonglomerats auf mehr als 48 Milliarden Dollar – ein sagenhafter Absturz in kürzester Zeit.