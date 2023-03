Am selben Tag wurde die Untersuchung der NDR-Belegschaft vorgestellt. In dem rund 100 Seiten langen Bericht heißt es etwa: »Viele Mitarbeitende haben kein Vertrauen in die Geschäftsleitung.« Und: »Es gibt gute Führung nicht wegen der Strukturen beim NDR, sondern erstaunlicherweise trotzdem.«