Auch Zement hält nicht ewig: Der Baustoffhersteller HeidelbergCement verabschiedet sich vom Zement in seinem Markennamen und benennt sich in Heidelberg Materials um. Auf Konzernebene werde der neue Name ab sofort eingeführt, teilte das Dax-Unternehmen mit. Die nationalen und internationalen Tochtergesellschaften würden ab dem Jahr 2023 schrittweise umbenannt.