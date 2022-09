In diesem Jahr befragte die Commerzbank die Manager nicht nur zur Nachhaltigkeit, sondern auch zu Digitalisierungsthemen. Aus den Ergebnissen geht hervor: 48 Prozent der Unternehmen verarbeiten Daten, um einen Mehrwert für sich selbst zu schaffen.

Betrachtet man unterschiedliche Trend-Technologien, spielt das Internet of Things die gewichtigste Rolle für die befragten Unternehmen. Internet of Things beschreibt die Vernetzung von physischen und virtuellen Objekten, zum Beispiel beim autonomen Fahren. 48 Prozent nutzen das Internet of Things bereits oder schätzen es als für sie kurz- bis mittelfristig relevant ein. Eine eher kleine Rolle spielen für die Befragten das Metaverse (15 Prozent) oder Kryptowährungen (7 Prozent).