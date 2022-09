»Wir werden Gazprom zur Kasse bitten. Naftogaz prüft auch die Möglichkeit weiterer Forderungen. Wir werden unsere Erfahrung mit Siegen über Gazprom in Schiedsverfahren nutzen«, wird Witrenko in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. Der Gerichtsstandort ist demnach Zürich. 2019 hatte Naftogaz in einem ähnlichen Fall bereits umgerechnet über drei Milliarden Euro von Gazprom vor einem schwedischen Schiedsgericht erstritten.