Konkret betroffen sein können jene, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen. »Wir rechnen mit regionalen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr«, sagte Ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Geplant seien Aktionen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Reisende in diesen Bundesländern sollten auf jeden Fall auf aktuelle Hinweise der Betreiberfirmen achten. Geplant sind Aktionen unter anderem bei den Verkehrsbetrieben des Kreises Plön, der Regiobus Hannover, im Hafen Köln, bei der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft und der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH in Baden-Württemberg. Wie viele Betriebe genau bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft nicht mit.