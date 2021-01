Hurrikan-Rekordsaison Naturkatastrophen verursachten 2020 weltweit Schäden von 170 Milliarden Euro

Vor allem extreme Wetterereignisse in den USA sorgten im vergangenen Jahr für einen massiven Anstieg der Schäden, so der Rückversicherer Munich Re. In Europa fiel die Bilanz dagegen glimpflich aus.