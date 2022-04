Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Nicht in den sozialen Medien. Auf Twitter führte die Ankündigung zur neuen Rolle Nestlés schnell dazu, dass die Hashtags Ankerkraut und Nestlé in den sogenannten Trends landeten. In diesem Fall bedeutete das für die Firma nichts unbedingt Gutes, da der Rummel eben auch davon befeuert wurde, dass sich mehr als 20 Ankerkraut bis dato wohlgesonnene Influencer nun öffentlich von ihrem Werbepartner distanzierten.

In einer kurzen Botschaft auf Twitter betonte Ankerkraut noch, man bleibe eigenständig, »als Unternehmen und Marke«: »Die Gründer Anne und Stefan, sowie die Geschäftsleitung, bleiben als relevant beteiligte Gesellschafter an Bord und am operativen Geschäft wird sich nichts ändern.«

Wissen sollte man dazu zwei Dinge. Erstens, dass Ankerkraut im Influencer-Marketing umtriebig ist, mit einer dreistelligen Zahl an Kooperationen in Bereichen wie Lifestyle und Gaming. Auf seiner Website erwähnt Ankerkraut in der Rubrik »Bekannt aus« explizit die Streamingplattform Twitch.

Zweitens, dass Nestlé angesichts seiner Marktmacht und seiner über die Jahre zahlreichen Skandale in einigen Teilen jener Social-Media-Welt einen miserablen Ruf hat. Das ist schon seit Jahren so – wobei es schwer einzuschätzen ist, inwiefern all die Online-Empörung tendenziell jüngerer Menschen dem Giganten am Ende wirklich finanziell schadet.