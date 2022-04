Der Streamingmarktführer Netflix hat erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende März wurden rund 200.000 Abonnenten abgemeldet, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte . Eigentlich hatte Netflix laut eigener Prognose mit einem Zuwachs von 2,5 Millionen Kunden gerechnet.

Für den größten Schock am Finanzmarkt sorgte jedoch der Geschäftsausblick. Besonders schlecht kam an der Börse an, dass Netflix angesichts der stärker werdenden Streamingkonkurrenz davon ausgeht, auch im laufenden Vierteljahr Abonnentinnen und Abonnenten zu verlieren. Und dann dürfte das Minus mit rund zwei Millionen Kundenkonten noch stärker ausfallen. Dabei hat der Streamingdienst mit neuen Staffeln von Hit-Serien wie »Stranger Things« und hochkarätig besetzten Filmen wie »The Gray Man« mit Hollywoodstar Ryan Gosling eigentlich starke Produktionen am Start.

Trotz des jüngsten Rückgangs liegt Netflix weiter deutlich vor der Konkurrenz. Zum Vergleich: Der große Rivale Disney+ hatte Ende 2021 knapp 130 Millionen Kundinnen und Kunden. Doch auch beim Gewinn musste Netflix im abgelaufenen Quartal Abstriche machen: Der Überschuss sank gegenüber dem Vorjahreswert um etwa sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro). Der Umsatz legte zwar gegenüber dem Vorjahreswert um rund zehn Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar zu. Er verfehlte die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten aber dennoch knapp.