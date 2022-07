Im April hatte Netflix noch gewarnt, in abgelaufenen Quartal würden wohl zwei Millionen Kunden verloren gehen. So schlimm ist es dann doch nicht gekommen. Bei dem Videostreaming-Dienst sind nicht einmal halb so viele Abonnenten abgewandert, wie vom Management befürchtet. Von April bis Juni sei die Zahl, auch dank Serienerfolgen wie dem Mystery-Epos »Stranger Things«, um 970.000 gesunken. Das teilte der US-Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mit.