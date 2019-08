New Media übernimmt Herausgeber von "USA Today" US-Verlage schmieden Giganten für Lokalnachrichten

Ein milliardenschwerer Deal sortiert die US-Medienbranche neu: Der Lokalzeitungskonzern New Media Investment Group will für 1,4 Milliarden Dollar den "USA Today"-Herausgeber Gannett kaufen. Mit der Fusion schließen sich die beiden an den Auflagen gemessen größten Herausgeber von US-Tageszeitungen zusammen.

Ziel sei es auch, das Digital-Geschäft auszubauen, sagte New-Media-Chef Michael Reed am Montag. New Media gibt derzeit 156 Tageszeitungen heraus. Nach der Fusion sollen es 263 in 47 Bundesstaaten sein. Angesichts des Kostendrucks wegen des Trends der Leser zum Online-Paper soll der Zusammenschluss Einsparungen von jährlich bis zu 300 Millionen Dollar bringen. Hinter New Media steht der japanische Technologieriese Softbank.

Die Unternehmen gaben am Montag bekannt, sich auf einen Kaufpreis von 12,06 Dollar pro Aktie geeinigt zu haben. Damit wird Gannettt bei der Transaktion mit rund 1,4 Milliarden Dollar bewertet. New Media will in bar und mit eigenen Aktien zahlen.

Nach der Fusion sollen die Aktionäre von New Media mit 50,5 Prozent die Mehrheit am Konzern halten. Die Unternehmen gehen nach eigenen Angaben davon aus, den Zusammenschluss bis zum Jahresende abschließen zu können. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen aber noch zustimmen. Geführt werden soll das gemeinsame Unternehmen von New-Media-Chef Michael Reed.