Nach heftigen Protesten aus Angst vor steigenden Mieten sagte Jeff Bezos den Bau einer neuen Konzernzentrale in New York zuletzt ab. Doch nun will sich der Amazon-Chef wohl selbst in der Metropole niederlassen.

Der 55-Jährige will nach seiner Scheidung von MacKenzie Bezos offenbar nach New York umziehen. Zumindest will er dem "Wall Street Journal" zufolge ein 80 Millionen Dollar teures Luxus-Domizil im Stadtteil Manhattan kaufen - an der luxuriösen Adresse 212 Fifth Avenue.

Komplex mit 1600 Quadratmetern

Der Multi-Milliardär wolle ein Penthouse und zwei darunterliegende Wohnungen in dem Hochhaus erwerben, heißt es in dem Bericht. Dem reichsten Mann der Welt stünde dann eine Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern zur Verfügung. Der Preis für den Quadratmeter beliefe sich demnach auf 50.000 Dollar.

Die teuerste Wohnung in New York würde Jeff Bezos damit aber noch nicht besitzen. Diesen Rekord hält seit Januar der Hedgefonds-Manager Ken Griffin, der sich sein Penthouse 238 Millionen Dollar kosten ließ.

REUTERS Bezos im Amazon-Hauptquartier in Seattle

Jeff Bezos verfügt auch nach der Scheidung von noch über ein geschätztes Vermögen von 110 Milliarden Dollar - der Amazon-Anteil der 49-Jährigen MacKenzie Bezos beläuft sich auf 36 Milliarden Dollar. Ein ähnlich teurer Appartementkauf ist von ihr nicht bekannt. Sie kündigte vielmehr an, von ihrem Vermögen spenden, "bis der Safe leer ist".