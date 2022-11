Auch in Deutschland will das Bundeswirtschaftsministerium die Übernahme von Unternehmen aus der Halbleiterindustrie verhindern. Das Kabinett beschloss zuletzt ein entsprechendes von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) initiiertes Verbot für den Verkauf der Chip-Fertigung des Dortmunder Unternehmens Elmos an den chinesisch kontrollierten Konkurrenten Silex. Dies wurde mit einer möglichen »Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit« begründet. Neben Elmos hat das Bundeskabinett auch den Verkauf einer weiteren Firma an chinesische Investoren untersagt. Dabei soll es sich um die in Bayern ansässige Firma ERS Electronic handeln.