Geplant war demnach, dass das Kontrollgremium sich mit den Anwaltskosten des Senders rund um die Aufklärung des Filz-Skandals im Sender befassen wollte. Intendantin Katrin Vernau sollte Bericht erstatten. Hintergrund war ein RBB-Bericht von Wochenbeginn gewesen, der auch die Frage aufwarf, wie effizient Kosten für Anwälte eingesetzt werden und wie genau deren Auftrag lautet.

In einem am Donnerstag im Intranet veröffentlichten Schreiben an die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen ARD-Senders hatte Senderchefin Vernau der dpa zufolge bereits vier Kanzleien aufgelistet, auf die sich Kosten von rund 1,4 Millionen Euro im Zeitraum Ende Juni bis Jahresende 2022 verteilen.