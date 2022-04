Konkret geht es um die Förderung von Erdgas in der Nordsee vor Borkum. Das Wirtschaftsministerium in Hannover und das niederländische Unternehmen One-Dyas, das die Bodenschätze heben will, haben sich hierzu auf Eckpunkte des Vorhabens verständigt. So soll etwa das unter deutschen Hoheitsgewässern geförderte Erdgas dem deutschen Markt zur Verfügung gestellt werden, heißt es im Entwurf einer gemeinsamen Erklärung.