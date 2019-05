Lauda als Unternehmer Brutal ehrlich

Um den Unterschied zwischen Niki Lauda und einem Durchschnittsmenschen zu illustrieren, genügt ein Hinweis auf die Kappe, die er fast immer trug. Während die meisten in ein Geschäft gehen und für so eine Kappe rund 15 Euro ausgeben, um anschließend das Emblem der favorisierten Marke spazieren zu tragen, konnte Lauda selbst die Bedingungen bestimmen. Was den Namen anging, war er leidenschaftslos - wenn das dahinter stehende Unternehmen nur genug bezahlte. Am Ende, so heißt es, soll er für die Kappenwerbung rund 1,2 Millionen Euro bekommen haben.

Doch der Durchschnitt ist ohnehin nicht die passende Messlatte für jemanden wie Lauda. Selbst im ohnehin elitären Kreis der Formel-1-Rennfahrer ragte er heraus. Nicht nur wegen seiner drei Weltmeister-Titel (den vierten hätte er sicher gehabt, wenn er 1976 auf dem Nürburgring nicht bei einem spektakulären Unfall beinahe sein Leben verloren hätte). Anders als die allermeisten seiner Konkurrenten nutzte er die Millionen, die er im Formel-1-Zirkus verdient hatte, um eine neue Karriere als Unternehmer zu starten.

Und dabei ging es nicht etwa um eine coole Bar, ein Autohaus, oder den Verkauf eines eigenen Parfüms: Mit der Gründung der Lauda Air 1979 lieferte der Rennfahrer den Beleg dafür ab, dass er Talente besitzt, die weit über das Geschick, die eigene Bekanntheit zu vermarkten, hinausgingen.

Schwieriger Anfang

Der Erfolg fiel im beileibe nicht in den Schoß. Seine erste Flotte bestand aus drei Propellermaschinen, die dem Platzhirschen Austrian Airlines Marktanteile abzuringen versuchten. Ein hoffnungsloses Unterfangen: 1982 waren die Reserven der Newcomer-Fluglinie nahezu aufgebraucht. Lauda zog emotionslos Bilanz und schloss sich wieder dem Formel-1-Zirkus an.

Eine Weltmeisterschaft später und mit zusätzlichen Millionen in der Tasche wagte er 1985 einen neuen Versuch. Diesmal mit einem neuen Konzept und mit dem Fokus auf eine Marktlücke: Die Ferienfliegerei. Fehlendes Knowhow ersetzte er durch eine enge Kooperation mit der Charterfluglinie Condor, und schaffte es doch, seinem Unternehmen eine gewisse Einzigartigkeit zu verleihen: durch einen Service, den die ferneisenden Touristen sonst nicht gewöhnt waren, und indem er bisweilen selbst das Kommando im Cockpit übernahm.

Mit Lauda Air rutschte Lauda 1991 auch in die schwerste Krise seine Lebens, die ihn wohl bis zu seinem Ende belasten sollte: der Absturz einer Boeing 767 in Thailand mit 223 Menschen an Bord, von denen niemand überlebte. Lauda, dem die Sicherheit seiner Flugzeuge immer über alles ging, war zutiefst erschüttert. Er reiste nach Thailand, sprach persönlich mit den Angehörigen und bemühte sich um die Klärung der Ursache.

Gewerkschaften hatten wenig zu melden

Für Lauda selbst bedeutete das höchstes Risiko, denn es war keineswegs klar, dass der Unfall nicht auf Versäumnisse in seinem Unternehmen zurückzuführen war. Schließlich stellte sich heraus, dass ein Konstruktionsfehler von Boeing die Katastrophe ausgelöst hatte. Wenn Lauda Air Schuld gewesen wäre, hätte er ohnehin nicht weitergemacht, sagte er später.

"Mein ganzes Leben war so etwas wie ein Spiel" Eine große Rennsportlegende ist tot: Niki Lauda starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 70 Jahren. "Heute ist ein trauriger Tag für die Formel 1", teilte sein früherer Rennstall Ferrari mit: "Du wirst für immer in unseren Herzen und denen der Fans bleiben." Für den italienischen Rennstall fuhr Lauda von 1975 bis 1977 und holte in dieser Zeit zwei Weltmeistertitel. "Es gibt Tausende junge Burschen, die schneller Auto fahren können als ich. Aber ich sitze in einem Ferrari", hat er einst gesagt. Einen weiteren Titel feierte Lauda 1984 mit McLaren. Lauda feierte in seinem Leben viele Erfolge, hatte aber auch immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. "Mein ganzes Leben war so etwas wie ein Spiel. Ich bin immer Risiken eingegangen, da brauche ich keine Glücksspiele", sagte Lauda. Bei einem Unfall auf dem Nürburgring im August 1976 verlor Lauda beinahe sein Leben. In der zweiten Runde krachte er mit mehr als 200 Stundenkilometern in eine Böschung, sein Ferrari fing Feuer. Die Reste seines Boliden: Lauda kann sich an den Unfall nicht mehr erinnern. Der Italiener Arturo Merzario hatte den Österreicher aus dem Wagen gezogen, er war zu diesem Zeitpunkt bewusstlos. In einer Spezialklinik in Ludwigshafen wird er behandelt, die Ärzte kämpfen um sein Leben, die Lunge wird abgesaugt. Lauda erleidet schreckliche Schmerzen - gibt aber nicht auf und überlebt. "Ich wäre heute nicht der, der ich bin, stünde nicht da, wo ich stehe, wenn er (der Unfall) nicht passiert wäre", hatte Lauda angesichts des 40. Jahrestags des Dramas gesagt. Lauda stieg nur wenige Wochen nach dem Unfall wieder in den Rennwagen: "Als Rennfahrer ist so ein schwerer Unfall etwas, mit dem man sofort fertig werden muss." Wenn er, so Lauda, nicht 42 Tage danach damit abgeschlossen hätte, hätte er nicht wieder ins Auto steigen und fahren können. Fortan wurde seine rote Kappe zu seinem Markenzeichen. Sie verdeckte seine Brandwunden. Hier posiert er 1984 mit Formel-1-Rennfahrer Alain Prost - in diesem Jahr wurde Lauda Weltmeister mit McLaren. "Niki wird für immer in unseren Herzen und in unserer Geschichte verankert sein", teilte der Rennstall nun mit. Lauda war um einen frechen Spruch nie verlegen. Sätze wie: "Es ist nicht einfach, perfekt zu sein. Aber einer muss es ja sein" oder: "Ich werde fürs Fahren und nicht fürs Parken bezahlt" stammen von ihm. Oder: "Der Mensch ist bereit, alles zuzugeben. Nur nicht, dass er ein schlechter Autofahrer ist." 1979 trat Lauda zum ersten Mal zurück. "Ich habe es satt, blöd im Kreis herumzufahren", sagte Lauda damals. Es scheint ihm dann aber doch ein bisschen gefehlt zu haben: 1982 feierte er sein Comeback. Lauda konnte auch feiern. Hier ist er mit Bianca Jagger, der Frau von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger in der legendären New Yorker Disko Studio 54 zu sehen. Lässige Lektürestunde: Ein Jahr nach seinem dritten WM-Titel trat Lauda dann endgültig zurück. 1985 war seine aktive Laufbahn beendet. Etwas neidisch blickte er auf die späteren Verdienstmöglichkeiten in der Formel 1: "Bei den heutigen Fahrergehältern würde ich als Amerikaner wahrscheinlich meine Mutter verklagen, dass sie mich zu früh geboren hat." Legenden unter sich: Hier plaudern Lauda und der dreifache britische Weltmeister Jackie Stewart in der Boxengasse. Stewart sagte einmal über Lauda: "Seine Rückkehr nach dem Unfall war das Mutigste, was ich je gesehen habe." Hier entspannt sich Lauda in seinem Haus in Salzburg. Mit dabei: seine Frau Marlene Knaus, mit der er von 1976 bis 1991 verheiratet war, sowie sein Hund. Lauda betätigte sich auch früh als Unternehmer. Der begeisterte Pilot gründete seine eigene Fluggesellschaft, Lauda Air. Zur Überraschung seiner Fluggäste flog er seine Maschinen auch immer wieder mal selbst. 1991 stürzte eine Lauda-Air-Maschine wegen eines technischen Defekts in Thailand ab, alle 223 Passagiere kamen ums Leben. Lauda bezeichnete den Absturz als "das Schlimmste, was ich je erlebt habe" - schlimmer als sein Beinahe-Tod auf dem Nürburgring. Letztlich stellte sich heraus, dass der Hersteller Boeing schuld war. Mal ein anderes Fortbewegungsmittel: Hier ist Lauda als Sulkyfahrer zu sehen. Natürlich war das keine gemütliche Ausfahrt ins Grüne, sondern ein Rennen. Nach seiner aktiven Karriere in der Formel 1 arbeitete Lauda lange als Experte für den TV-Sender RTL. Bis zuletzt war er Aufsichtsratschef des Formel-1-Teams von Mercedes und hielt zehn Prozent der Anteile an dem Rennstall. "Er hinterlässt eine tiefe Lücke in der Formel 1", sagt Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff: "Wir werden ihn als Stimme der Vernunft sehr vermissen." SPIEGEL-ONLINE-Expertin Karin Sturm, die Lauda jahrzehntelang im Formel-1-Kosmos beobachten konnte, schreibt in ihrem Nachruf: "Die Mischung aus Heldenstatus, Charisma, Wiener Schmäh und flotten Sprüchen, die Schlagzeilen produzierten - Lauda lieferte stets Gesprächsstoff. Als er beim Rennen auf dem Hockenheimring 2018 wegen einer Lungentransplantation erstmals nicht anwesend sein konnte, fehlte auch ein Fixpunkt im Fahrerlager." Lauda hinterlässt seine Frau Birgit, gemeinsame neunjährige Zwillinge, sowie zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe.

Kommunikationsexperten beschreiben sein Verhalten heute als Musterbeispiel für eine gelungene Krisenbewältigung. Und doch wird diese Charakterisierung der Person Laudas nicht gerecht. Beim Stichwort Krisenbewältigung schwingt zu viel Berechnung mit, zu viel Konzentration darauf, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nichts davon traf auf Niki Lauda zu.

Lauda sei "in den vergangenen sechseinhalb Jahren immer brutal ehrlich gewesen", beschrieb ihn sein langjähriger Kollege und Vertrauter, Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in seiner Beileidsadresse an die Familie. Solche Geradlinigkeit nennen viele Beobachter als Laudas wichtigsten Charakterzug - auch wenn sie ihm eher Negatives nachsagen wollen.

Mit der erwähnten Geradlinigkeit führte Lauda auch sein Unternehmen. Kompromisse waren seine Sache nicht, wer widersprechen wollte, musste schon sehr gute Argumente haben. Auch Gewerkschaften und Betriebsräte hatten bei ihm einen schweren Stand. "Wer die Bedingungen nicht akzeptiert, soll doch woanders arbeiten" lautete sein Motto.

Die Beratungsresistenz hatte eine Kehrseite: Die negativen Entwicklungen in seinem Unternehmen gingen vollständig auf seine Kappe. Die Zusammenarbeit mit Austrian Airlines, die nach den Verlustjahren in Folge des Absturzes nötig wurde, fiel ihm schwer. Schließlich verkaufte er.

Mehrere Neustarts

Der Neustart im Jahr 2003 mit der Gründung der Billig-Fluglinie Flyniki vollzog sich nach ähnlichem Muster. Der Anfang mit einer kleinen Flotte, niedrige Personalkosten, die Kooperation mit Air Berlin - und schließlich der Verlauf seiner Anteile acht Jahre später. Er habe sich im richtigen Moment entschieden, seine Anteile abzustoßen, erinnerte er sich Jahre später im "Handelsblatt": "Die Entscheidung fällte ich aus dem Bauch. Alles, was ich befürchtet habe, ist später auch eingetroffen."

Flyniki, später Niki, sollte er später wieder begegnen. 2018 kauft er die inzwischen zahlungsunfähige Fluggesellschaft auf und gliederte sie in seine neue Linie namens Laudamotion ein - die er nur ein Jahr später an den Billig-Platzhirschen Ryanair verkaufte.

Alles in Allem kommt Lauda in der Luftfahrt-Branche nicht ganz so weit, wie Ryanair-Gründer Michael O'Leary oder Stelios Haji-Ioannou von EasyJet. Doch erfolgreich war er allemal.

Zumal er bis zuletzt auch noch in der Formel 1 aktiv war - als Mitbesitzer und Aufsichtsratschef des Mercedes-Rennstalls. Mit Lauda habe die Rennserie "nicht nur einen Helden verloren, der das wohl eindrucksvollste Comeback aller Zeiten gegeben hat, sondern auch jemanden, der wertvolle Klarheit und Offenheit in die moderne Formel 1 gebracht hat", sagte Mercedes-Partner Toto Wolff: "Wir werden ihn als Stimme der Vernunft sehr vermissen."