Nio glaubt, deshalb mit einem Netz von Batterie-Wechsel-Stationen Erfolg haben zu können. Während in China bereits 1000 solcher Stationen stehen, in denen Batterien binnen weniger Minuten gewechselt werden können, gibt es in Deutschland bislang erst eine, an der A8 zwischen Stuttgart und München, zwei weitere in Norwegen. »Bis Ende nächsten Jahres wollen wir 120 Swap-Stationen in Europa haben, vor allem in und zwischen den großen Städten«, sagte Lihong Qin.