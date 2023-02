Das norwegische Parlament hatte die Beschaffung neuer Kampfpanzer bereits im Jahr 2021 genehmigt. Daraufhin zog das Land jedoch mehrere verschiedene Panzermodelle in Betracht, darunter den südkoreanischen Hyundai Rotem K2 Black Panther. Die Entscheidung für den Münchner Hersteller hatte deshalb auch geostrategische Bedeutung. Das EU-Mitglied Polen hatte sich zuletzt für das Modell aus Südkorea entschieden, was in Deutschland für Verstimmungen sorgte. »Wir hoffen, dass die Norweger nicht den gleichen Fehler machen«, sagte Ralf Ketzel, Chef des Rüstungskonzerns Kraus-Maffei Wegmann dem »Merkur«.