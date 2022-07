Heikler Streik für die EU

Für die EU-Staaten kam der Streik zu einem heiklen Zeitpunkt. Aufgrund der stark zurückgefahrenen Lieferungen aus Russland sind sie verstärkt auf Gas aus Norwegen angewiesen. Norwegen hatte angesichts des Krieges in der Ukraine angekündigt, seine Fördermenge zu steigern. Deutschland hatte in der Vergangenheit etwa ein Drittel seines Gasbedarfs aus Norwegen gedeckt.

Am Streik am Dienstag waren zunächst gerade mal etwas mehr als 70 Öl- und Gasarbeiter beteiligt, in den Nordsee-Feldern Gudrun, Oseberg Sør und Oseberg Øst. Die Gewerkschaft plante ursprünglich jedoch eine Ausweitung auf die Felder Heidrun, Aasta Hansteen und Kristin, mehr als hundert weitere Beschäftigte hätten sich dann anschließen können.