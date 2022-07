Die norwegische Regierung hat erklärt, sie verfolge den Konflikt »genau« und könne den Streik beenden, wenn »außergewöhnliche Umstände« vorliegen. Der sozialdemokratische Ölminister Terje Aasland hatte erst am Dienstag eine erhöhte Gasförderung in mehreren Offshore-Feldern genehmigt.

»Das Wichtigste, was Norwegen in der heutigen anspruchsvollen Energiesituation für Europa und die Welt tun kann, ist, die Unternehmen auf dem norwegischen Kontinentalschelf dabei zu unterstützen, die heutige hohe Produktion aufrechtzuerhalten«, sagte Aasland zu der Ausweitung. Die erwartete Gasmenge, die Norwegen 2022 exportieren will, soll sich dadurch insgesamt allerdings nicht ändern.