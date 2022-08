Den größten Verlust in seinem Aktienportfolio verzeichnete der Staatsfonds mit seinen Anteilen am Facebook-Mutterkonzern Meta, deren Wert um 3,8 Milliarden Euro sank, gefolgt von Amazon mit einem Minus von 3,5 Milliarden und Apple mit 3 Milliarden. Technologie- und Social-Media-Unternehmen machen höhere Zinsen und der zunehmende Wettbewerb zwischen den Plattformen zu schaffen. Zudem haben die Zentralbanken in diesem Jahr in vielen Ländern ihre Zinssätze aggressiv angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Das führt zu höheren Kreditkosten und niedrigeren Gewinnspannen für Unternehmen.