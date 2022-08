»An der Zeit, solidarisch zu sein«

Damit sowie mit weiteren Maßnahmen, die nach der Sommerpause beschlossen werden sollen, will Spanien die vom Land im Rahmen des in der vorigen Wochen vereinbarten europäischen Notfallplans eingegangenen Verpflichtungen einhalten. Spanien hatte sich wie andere EU-Länder dem Plan zunächst widersetzt , das Vorhaben nach Zugeständnissen aber am Ende gebilligt. Jetzt muss das Land, um Europas Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern für die energiepolitischen Fehler insbesondere Deutschlands geradestehen – und den Gaskonsum um sieben Prozent reduzieren.