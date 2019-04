Wiederaufbau Luxusunternehmer Arnault gibt 200 Millionen für Notre-Dame

Der französische Milliardär Bernard Arnault und der von ihm kontrollierte Luxuskonzern LVMH wollen 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau der bei einem Brand schwer beschädigten Kathedrale von Notre Dame spenden. "Die Arnault-Familie und die LVMH-Gruppe möchten in dieser Zeit einer nationalen Tragödie ihre Solidarität zeigen", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme. Notre Dame sei "ein Symbol für Frankreich, seine Herkunft und französische Einigkeit".

Zuvor hatte bereits die französische Milliardärsfamilie Pinault 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau versprochen. François-Henri Pinault sagte, er und sein Vater hätten beschlossen, 100 Millionen Euro aus der Familien-Finanzholding Artemis für den Wiederaufbau der weltberühmten Kathedrale bereitzustellen.

Pinault François-Henri Pinault ist Chef des Luxusmodekonzerns Kering, zu dem Gucci, Saint Laurent und Balenciaga gehören. Der von Bernard Arnault geleitete LVMH-Konzern besitzt mehr als 70 Luxusmarken, darunter Louis Vuitton, Moët Chandon und Bulgari.

Am Montagabend war in der weltberühmten Kathedrale im Herzen von Paris ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen verwüsteten kurz vor Ostern den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr brachte es in den frühen Morgenstunden unter Kontrolle.