Notübernahme der Credit Suisse UBS steuert durch fetten Buchgewinn auf Glanzbilanz zu

Dank der Übernahme der Credit Suisse zum Schnäppchenpreis kann die UBS im laufenden Quartal auf ein Glanzergebnis hoffen. Den Buchgewinn (»Badwill«) aus der Transaktion beziffert die Schweizer Großbank auf 34,8 Milliarden Dollar, wie aus einer Einreichung bei der US-Wertpapieraufsicht SEC in der Nacht auf Mittwoch hervorgeht. Diese Mittel sollen die Bilanz des neuen Instituts stärken. Voraussetzung ist allerdings, dass die UBS den größten Deal in der Bankbranche seit der Finanzkrise wie geplant tatsächlich in den nächsten Wochen vollziehen kann. Dafür müssen mehrere Aufsichts- und Kartellbehörden noch zustimmen. Die EU-Wettbewerbshüter dürften den Deal absegnen, wie Insider am Dienstag sagten.