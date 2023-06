Nur noch DHL Deutsche Post will nicht mehr Post heißen

Der neue Konzernchef Tobias Meyer setzt ein Zeichen: Die Deutsche Post DHL Group, weithin bekannt für ihren Brief- und Paketdienst, will von diesem Juli an nur noch DHL Group heißen. Das hat das Bonner Unternehmen nun mitgeteilt. Demnach soll das DHL-Logo künftig als Dachmarke des ganzen Konzerns fungieren.