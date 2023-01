Vier Prozent haben sich mit dem Worst Case befasst

Demnach gaben 70 Prozent der Unternehmen in der Erhebung an, mittelmäßig bis sehr schlecht aufgestellt zu sein. Nur sechs Prozent fühlen sich mit Blick auf vorgeschriebene Präventionsmaßnahmen sehr gut aufgestellt. Nur vier Prozent sind darüber informiert, was in Fällen von Verstößen zu tun ist.

Unternehmen mit Sitz in Deutschland sind ab dem 1. Januar dazu verpflichtet, auf die Einhaltung der Menschenrechte entlang ihrer Lieferketten auch im Ausland zu achten.