Nvidia wurde bereits die Ausfuhr seiner beiden Hochleistungschips für künstliche Intelligenz in das Land untersagt. Mit dem A800-Prozessor bietet Nvidia aktuell noch einen Hochleistungschip für China an, der bislang die Auflagen der US-Regierung erfüllt.

US-Chips für das chinesische Militär?

Die USA haben unterdessen angekündigt, den Export von Hochleistungschips nach China aufgrund von Sicherheitsbedenken weiter einzuschränken. Am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden ein Dekret unterzeichnet, das zum Schutz der nationalen Sicherheit bestimmte US-Investitionen in sensible Technologien in China verbietet. Washington wirft Peking vor, US-Investitionen auszunutzen, um seine militärischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.